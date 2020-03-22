10:59  22 березня
В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу COVID-19 - МОЗ
14:25  21 березня
В містах України скасовують громадський транспорт
13:59  21 березня
В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу
UA | RU
UA | RU
22 березня 2020, 10:55 21

Глава ОП Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 3 млн грн

Читайте также
на русском языке
22 березня 2020, 10:55 21
Читайте также на русском языке
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску
Фото: Офіс президента
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Зазначається, що Єрмак придбав автомобіль 11 березня у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" і вніс його купівлю 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Загалом Керівник Офісу Президента витратив на купівлю авто 3 млн 203 тис. 393 грн. Він додатково витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Як свідчить декларація Єрмака, подана 14 лютого, в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності

Від серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, що не перебуває у його власності.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.


Андрій Єрмак Офис президента декларацїї
Зеленський звільнив "слугу"-противника Єрмака і Сівохо
20 березня 2020, 15:46
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
17 березня 2020, 13:26
Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
12 березня 2020, 14:38
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 березня 2020, 18:20
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину
21 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »