Глава ОП Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 3 млн грн

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску

Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Зазначається, що Єрмак придбав автомобіль 11 березня у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" і вніс його купівлю 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Загалом Керівник Офісу Президента витратив на купівлю авто 3 млн 203 тис. 393 грн. Він додатково витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Як свідчить декларація Єрмака, подана 14 лютого, в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності

Від серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, що не перебуває у його власності.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.