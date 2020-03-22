Глава ОП Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 3 млн грн
Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК, передає RegioNews.
Зазначається, що Єрмак придбав автомобіль 11 березня у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" і вніс його купівлю 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.
Загалом Керівник Офісу Президента витратив на купівлю авто 3 млн 203 тис. 393 грн. Він додатково витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.
Як свідчить декларація Єрмака, подана 14 лютого, в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності
Від серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, що не перебуває у його власності.
Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.
Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.
- 11:34 22 березня Доба на фронті: 10 обстрілів, один один український воїн поранений
- 10:59 22 березня В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусу COVID-19 - МОЗ
- 10:55 22 березня Глава ОП Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 3 млн грн
- 10:26 22 березня У Львівській області ще 21 підозра на коронавірус
- 08:19 22 березня Ще один депутат став жертвою коронавіруса
- 20:50 21 березня Нардепа Шахова, у якого діагностували коронавірус, госпіталізували
- 18:20 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу