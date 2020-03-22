Глава ОП Ермак купил автомобиль Mercedes-Benz за 3 млн грн

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска

Фото: Офис президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК, передает RegioNews.

Отмечается, что Ермак приобрел автомобиль 11 марта в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" и внес его покупку 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

В общем Руководитель Офиса Президента потратил на покупку авто 3 млн 203 тыс. 393 грн. Он дополнительно потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.

Как свидетельствует декларация Ермака, предоставленная 14 февраля, в 2019 году он получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности

С августа 2015 году он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.