Зеленський звільнив "слугу"-противника Єрмака і Сівохо
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на указ президента №100 від 20 березня.
"Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.
Своє звільнення нардеп прокоментував так: "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю".
Зазначимо, Лерос є одним із "слуг", який виступив проти ініціативи глави Офісу президента Андрія Єрмака щодо створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.
Також нардеп підписувався під зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова із закликом звільнити Сергія Сівохо з посади радника.
Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.
Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.
- 17:10 20 березня Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок
- 17:07 20 березня Вже пройшли 90-ті: губернатор Харківщини у відповідь розкритикував Кернеса
- 17:04 20 березня На Закарпатті закривають усі санаторії
- 16:56 20 березня США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу
- 16:44 20 березня Лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками
- 16:43 20 березня Прокуратура: з початку року на Донбасі загинув 41 український військовий
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані