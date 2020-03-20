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20 березня 2020, 15:46 26

Зеленський звільнив "слугу"-противника Єрмака і Сівохо

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20 березня 2020, 15:46 26
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Президент України Володимир Зеленський звільнив народного депутата від фракції "Слуга народу" Гео Лероса з посади свого позаштатного радника
Фото: ua-rating.com
Президент України Володимир Зеленський звільнив народного депутата від фракції "Слуга народу" Гео Лероса з посади свого позаштатного радника

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на указ президента №100 від 20 березня.

"Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

Своє звільнення нардеп прокоментував так: "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю".

Зазначимо, Лерос є одним із "слуг", який виступив проти ініціативи глави Офісу президента Андрія Єрмака щодо створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

Також нардеп підписувався під зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова із закликом звільнити Сергія Сівохо з посади радника.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.


СНБО Володимир Зеленський Андрій Єрмак увольнение Слуга народа нардеп
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