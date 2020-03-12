Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на РБК-Україна.
Як пояснив Єрмак, його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента. При цьому він зазначив, що в його сферу входять внутрішнє і зовнішньополітичний напрям.
"Тому, як і раніше, я представляю Україну в переговорах в нормандському форматі в якості дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Так, для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.
При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.
- 15:02 12 березня Це неприпустимо: секретар РНБО відреагував на зрив презентації Сівохо
- 14:57 12 березня У Миколаєві не закриють розважальні центри і театри через коронавірус
- 14:55 12 березня Київрада забрала три земельні ділянки в посольства Росії
- 14:38 12 березня Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
- 14:33 12 березня В Луганській області на блокпосту затримали мікроавтобус з арсеналом зброї
- 14:24 12 березня На Кіровоградщині студентів виганяють з гуртожитків
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою