Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак взяв участь в переговорах контактної групи 11 березня в Мінську, щоб надати нового імпульсу зустрічі по Донбасу

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак взяв участь в переговорах контактної групи 11 березня в Мінську, щоб надати нового імпульсу зустрічі по Донбасу

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на РБК-Україна.

Як пояснив Єрмак, його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента. При цьому він зазначив, що в його сферу входять внутрішнє і зовнішньополітичний напрям.

"Тому, як і раніше, я представляю Україну в переговорах в нормандському форматі в якості дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Так, для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.