Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
Як передає RegioNews із посиланням на "Українську правду", про це заявив глава фракції Давид Арахамія 17 березня в кулуарах Верховної Ради.
"Щодо Мінських домовленостей і цієї ситуації. Була така ситуація чисто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення - ред.) це якимось чином потрапило в інтернет до того як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу". Потім ми терміново організували зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням і ви бачили, як багато людей взагалі відкликали цю заяву, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія", - розказав він.
Також Арахамія додав, що "на жаль, до фінальних підписань не можна, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, тому що вони знатимуть, яка у вас стратегія".
Саме з цим, за його словами, і "пов’язане це непорозуміння, і коли люди побачили, зрозуміли, що ніякої зради тут немає".
"До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську", - запевнив нардеп.
Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.
Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.
- 17:08 17 березня Львів веде переговори щодо придбання тестів на коронавірус у Південній Кореї
- 16:55 17 березня У Сумах на боротьбу з коронавірусом витратять 20 мільйонів
- 16:52 17 березня У Києві осіб без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт
- 16:50 17 березня Нардеп Юзик з 95-го кварталу потрапив в ДТП
- 16:38 17 березня Коронавірус: долар перевалив за 29 гривень
- 16:37 17 березня Путін під час карантину відвідає окупований Крим
- 15:47 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих