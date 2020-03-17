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Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
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17 березня 2020, 13:26 9

Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"

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17 березня 2020, 13:26 9
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Багато членів фракції "Слуга народу", які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком
Фото: rubryka.com
Багато членів фракції "Слуга народу", які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком

Як передає RegioNews із посиланням на "Українську правду", про це заявив глава фракції Давид Арахамія 17 березня в кулуарах Верховної Ради.

"Щодо Мінських домовленостей і цієї ситуації. Була така ситуація чисто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення - ред.) це якимось чином потрапило в інтернет до того як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу". Потім ми терміново організували зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням і ви бачили, як багато людей взагалі відкликали цю заяву, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія", - розказав він.

Також Арахамія додав, що "на жаль, до фінальних підписань не можна, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, тому що вони знатимуть, яка у вас стратегія".

Саме з цим, за його словами, і "пов’язане це непорозуміння, і коли люди побачили, зрозуміли, що ніякої зради тут немає".

"До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську", - запевнив нардеп.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.


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