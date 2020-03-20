11:11  20 березня
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
14:15  20 березня
В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 15:11 30

Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії коронавірусу

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 15:11 30
Читайте также на русском языке
Китайські фахівці поділились з медиками України досвідом карантинних заходів для громадян та транспортування товарів під час пандемії
Фото: МОЗ України
Китайські фахівці поділились з медиками України досвідом карантинних заходів для громадян та транспортування товарів під час пандемії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення МОЗ в Telegram.

"Китайські медичні фахівці поділилися з представниками України своїм досвідом профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці питання обговорювалися сьогодні у посольстві Китайської Народної Республіки в Україні під час відеоселекторної наради старших посадових осіб Міністерства охорони здоров’я Китаю – Євразійських країн щодо питань боротьби з епідемією Covid-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


Китай коронавірус пандемія Украина Минздрав
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »