Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії коронавірусу

Китайські фахівці поділились з медиками України досвідом карантинних заходів для громадян та транспортування товарів під час пандемії

Фото: МОЗ України

Китайські фахівці поділились з медиками України досвідом карантинних заходів для громадян та транспортування товарів під час пандемії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення МОЗ в Telegram.

"Китайські медичні фахівці поділилися з представниками України своїм досвідом профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці питання обговорювалися сьогодні у посольстві Китайської Народної Республіки в Україні під час відеоселекторної наради старших посадових осіб Міністерства охорони здоров’я Китаю – Євразійських країн щодо питань боротьби з епідемією Covid-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.