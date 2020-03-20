Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення МОЗ в Telegram.
"Китайські медичні фахівці поділилися з представниками України своїм досвідом профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ці питання обговорювалися сьогодні у посольстві Китайської Народної Республіки в Україні під час відеоселекторної наради старших посадових осіб Міністерства охорони здоров’я Китаю – Євразійських країн щодо питань боротьби з епідемією Covid-19.
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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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