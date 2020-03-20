В Киеве больницу с больными коронавирусом охраняет Нацгвардия

Работники Национальной гвардии Украины охраняют инфекционное отделение Александровской больницы, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию

Фото: ngu.gov.ua

Работники Национальной гвардии Украины охраняют инфекционное отделение Александровской больницы, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает RegioNews.

"Здоровые люди ломились в инфекционное отделение, чтобы пройти тестирование на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает спокойнее", - сообщила она.

Врач также рассказала, что всех протестировать невозможно.

Она также уточнила, что планируется расширение доступа к тестированию, и Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.