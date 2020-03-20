Коронавірус почав розповсюджуватися всередині України - МОЗ

Громадяни України почали заражати коронавірусом одне одного

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Громадяни України почали заражати коронавірусом одне одного

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

"У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування", - сказав він.

За словами санлікаря, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також "унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я".

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.