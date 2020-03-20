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20 марта 2020, 08:22 59

Коронавирус начал распространяться внутри Украины - Минздрав

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20 марта 2020, 08:22 59
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Граждане Украины начали заражать коронавирусом друг друга
Фото: скрин с видео
Граждане Украины начали заражать коронавирусом друг друга

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть".

"В страну зашла коронавирусная болезнь. В стране зарегистрированы даже первые случаи инфицирования внутри страны", - сказал он.

По словам санврача, карантинные мероприятия очень важны, потому что направлены на то, чтобы остановить это распространение, а также "исключить пиковый рост массового поступления больных в системе охраны здоровья".

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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