У Києві буде оголошено режим надзвичайної ситуації
Про це під час засідання Уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.
Зазначається, що наразі відповідного документа немає.
"Щодо Києва, ми будемо чекати від міста Києва термінового вирішення для прийняття рішення на рівні уряду ", - сказав він.
Повідомляється, що "сьогодні або завтра" уряд може повернутися до питання введення надзвичайної ситуації в Києві.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, від середи, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.
У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.
- 18:22 18 березня На Вінниччині створили антикоронавірусні загони
- 18:19 18 березня В Донецькій області на хабарі затримали прокурора
- 18:01 18 березня SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів
- 17:57 18 березня МАУ відрядить спецрейси, щоб повернути українців з-за кордону
- 17:42 18 березня У Львові Епіцентр та Нова лінія працюють за окремим статусом
- 17:42 18 березня Шмигаль розпорядився становити контроль над цінами на перевезення
- 15:45 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці