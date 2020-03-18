13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 14:29 29

У Києві буде оголошено режим надзвичайної ситуації

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 14:29 29
Читайте также на русском языке
Кабінет міністрів України очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції
Фото: flickr
Кабінет міністрів України очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції

Про це під час засідання Уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі відповідного документа немає.

"Щодо Києва, ми будемо чекати від міста Києва термінового вирішення для прийняття рішення на рівні уряду ", - сказав він.

Повідомляється, що "сьогодні або завтра" уряд може повернутися до питання введення надзвичайної ситуації в Києві.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, від середи, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.

У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.


Київ карантин надзвичайний стан Коронавирус
Херсонська облрада виділила 22 млн грн на придбання апаратів ШВЛ
18 березня 2020, 14:07
У депутата Верховної ради виявили коронавірус
18 березня 2020, 13:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »