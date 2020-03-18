У Києві буде оголошено режим надзвичайної ситуації

Кабінет міністрів України очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції

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Кабінет міністрів України очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції

Про це під час засідання Уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Зазначається, що наразі відповідного документа немає.

"Щодо Києва, ми будемо чекати від міста Києва термінового вирішення для прийняття рішення на рівні уряду ", - сказав він.

Повідомляється, що "сьогодні або завтра" уряд може повернутися до питання введення надзвичайної ситуації в Києві.

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Нагадаємо, від середи, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.

У Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусу із 14 березня запроваджують надзвичайний стан.