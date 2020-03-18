Коронавирус в Раде: депутаты, которые общались с Шаховым, ушли на карантин

Народные депутаты Украины, которые общались с больным коронавирусной инфекцией нардепом Шаховым, приняли решение о самоизоляции

Народные депутаты Украины, которые общались с больным коронавирусной инфекцией нардепом Шаховым, приняли решение о самоизоляции

Об этом изданию LB.ua сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Олег Бондаренко, передает RegioNews.

Отмечается, что речь идет о нардепах, которые входят в экологический комитет Верховной Рады.

"Члены комитета идут на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что на данный момент все депутаты здоровые, они получили рекомендации в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу, однако тесты на вирус пока не проводились.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.