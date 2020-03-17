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17 березня 2020, 15:12 18

У МОЗ розповіли, чи продовжать карантин

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17 березня 2020, 15:12 18
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Рішення щодо можливого продовження карантину прийматиметься в залежності від епідемічної ситуації в країнах Європи та на території України
Фото: скрін з відео
Рішення щодо можливого продовження карантину прийматиметься в залежності від епідемічної ситуації в країнах Європи та на території України

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар України Віктор Віктор Ляшко 17 брезня на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом COVID-19, який у зв’язку з карантином проходив без участі журналістів, а запитання вони надсилали онлайн.

"Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації в сусідів, в країнах Європейського союзу та на території України. Всі заходи, які ми робимо, сьогодні ми робимо з превентивною метою. В той же час ми не виключаємо введення заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України", - сказав він.

За його словами, "про можливість продовження карантину ми як МОЗ будемо виходити з позицією до Кабінету міністрів ближче до дати завершення діючого терміну карантину".

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


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