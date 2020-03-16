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16 березня 2020, 21:28 30

Боротьба з коронавірусом: Зеленський зустрівся з великим бізнесом

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16 березня 2020, 21:28 30
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В понеділок, 16 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп
Фото: Офіс Президента
В понеділок, 16 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, Передає RegioNews.

Темою для розмови стало питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.

"Йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів", - повідомили в Офісі Президента.

Зеленський наголосив, що лідери українського бізнесу відіграють важливу роль в ситуації глобальних викликів, які стоять перед державою.

"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", – сказав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що бізнесмени пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи.

В рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ.

Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.

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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


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