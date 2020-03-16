Боротьба з коронавірусом: Зеленський зустрівся з великим бізнесом
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, Передає RegioNews.
Темою для розмови стало питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19.
"Йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів", - повідомили в Офісі Президента.
Зеленський наголосив, що лідери українського бізнесу відіграють важливу роль в ситуації глобальних викликів, які стоять перед державою.
"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", – сказав Володимир Зеленський.
Повідомляється, що бізнесмени пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи.
В рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ.
Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.
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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
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