Борьба против коронавируса: Зеленский встретился с крупным бизнесом
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.
Темой для разговора стал вопрос помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.
"Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - сообщили в Офисе Президента.
Зеленский отметил, что лидеры украинского бизнеса играют важную роль в ситуации глобальных вызовов, которые стоят перед государством.
"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", - сказал Владимир Зеленский.
Сообщается, что бизнесмены пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры.
В рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
"Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.
По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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