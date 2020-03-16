Коронавірус: Зеленський закликав Мінфін звернутись по допомогу до МВФ

В рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ

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В рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ

Про це він заявив у відеозверненні до українців 16 березня, передає RegioNews.

Також Зеленський запропонував запровадити податкові канікули для бізнесу.

Мова йде про отримання від МВФ та міжнародних партнерів фінансової підтримки для подолання наслідків поширення вірусу.

"Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - заявив він.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи.

Президент України Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.

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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.