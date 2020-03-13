Коронавірус у Чернівцях: на кордоні ізолювали трьох буковинців, ще одну жінку госпіталізували з підозрою

Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб

Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб

Про це інформують у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

Сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус госпіталізовано ще одну буковинку. Жінка має ознаки інфекційного захворювання та перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня.

"Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого вчора, 12 березня, діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання. Однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення. Всі контактні особи встановлені. Ідеться про людей старшого віку без тісних родинних контактів, тому великого кола осіб, яких потрібно обстежувати, не спостерігається ", - йдеться у повідомленні.

Трьох людей, котрі вночі перетнули контрольно-пропускний пункт "Порубне", було ізольовано на кордоні. За інформацією прикордонників, громадяни прибули з Італії. Наразі вони перебувають під медичним спостереженням.

У них не зафіксовано підвищеної температури, спостерігатимуть їх лише впродовж доби, а отже поки медики не відносять їх до осіб з підозрою на коронавірус.

На кордоні люди поводились підозріло, тому прикордонники вирішили повідомити про цих людей медпрацівників, котрі взяли їх під спостереження.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.