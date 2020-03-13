Коронавірус дістався до Вінниці
13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус
13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.
1 березня жінка повернулася із Польщі. 13 березня відчула себе зле та звернулася за допомогою до лікарів.
Медики госпіталізували хвору до першої міської клінічної лікарні. Експрес-тести наявність в організмі жінки коронавірусу не підтвердили. Але органічну речовину відправили для лабораторного дослідження в столицю.
У той же час бригада епідеміологів обробила квартиру хворої жінки на вулиці Зодчих у Вінниці.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів з 12 березня по 3 квітня запровадив в Україні карантин, аби убезпечити громадян від пандемії коронавірусу.
Як писали RegioNews раніше, у чоловіка із Козятина, якого госпіталізували 12 березня, не виявили коронавірус.
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