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13 березня 2020, 14:56 30

Коронавірус дістався до Вінниці

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13 березня 2020, 14:56 30
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13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус
13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.

1 березня жінка повернулася із Польщі. 13 березня відчула себе зле та звернулася за допомогою до лікарів.

Медики госпіталізували хвору до першої міської клінічної лікарні. Експрес-тести наявність в організмі жінки коронавірусу не підтвердили. Але органічну речовину відправили для лабораторного дослідження в столицю.

У той же час бригада епідеміологів обробила квартиру хворої жінки на вулиці Зодчих у Вінниці.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів з 12 березня по 3 квітня запровадив в Україні карантин, аби убезпечити громадян від пандемії коронавірусу.

Як писали RegioNews раніше, у чоловіка із Козятина, якого госпіталізували 12 березня, не виявили коронавірус.


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