Посольство США привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки привітало новопризначеного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із початком роботи

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Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки привітало новопризначеного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із початком роботи

Про це повідомляється в Twitter дипломатичного представництва, передає RegioNews

У посольстві США заявили, що сподіваються на тісну співпрацю із новим прем'єр-міністром та Кабміном.

"Ми вітаємо прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.

Також в посольстві подякували колишньому прем'єр-міністру Олексію Гончаруку його команді за співпрацю впродовж останніх 6 місяців.

Ми вітаємо Прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету Міністрів. Ми дякуємо Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю впродовж останніх 6 місяців задля підтримки #ПартнерствоУкраїнаСША — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.