Посольство США привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду
Про це повідомляється в Twitter дипломатичного представництва, передає RegioNews
У посольстві США заявили, що сподіваються на тісну співпрацю із новим прем'єр-міністром та Кабміном.
"Ми вітаємо прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.
Також в посольстві подякували колишньому прем'єр-міністру Олексію Гончаруку його команді за співпрацю впродовж останніх 6 місяців.
Ми вітаємо Прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету Міністрів. Ми дякуємо Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю впродовж останніх 6 місяців задля підтримки #ПартнерствоУкраїнаСША— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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