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04 березня 2020, 18:31 18

Верховна Рада проголосувала за призначення Шмигаля прем'єр-міністром

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04 березня 2020, 18:31 18
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В середу, 4 березня Верховна рада проголосувала за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України
Фото: Facebook
В середу, 4 березня Верховна рада проголосувала за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України

Про це передає RegioNews.

Його кандидатуру запропонував Президент України Володимир Зеленський і відповідне рішення підтримав 291 народний депутат.

Шмигаль раніше займав посаду віце-прем'єр-міністра і міністра розвитку громад і територій України.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.

Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.


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