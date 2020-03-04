17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 16:58 13

Рада проголосувала за відставку прем'єра

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 16:58 13
Читайте также на русском языке
Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку
Фото: скрін трансляції
Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку

За постанову, яку подав президент України Володимир Зеленський проголосували 353 депутати, передає RegioNews.

"Проти" не проголосував жоден депутат. Не голосували депутати фракцій "Євросолідарність" та "Голос".

По фракціях:

  • "Слуга народу": "за" - 240, "утрималися" - 4, "не голосували" - 1.
  • "Оппоплатформа": "за" - 39, "не голосували" - 4.
  • "Європейська солідарність": "за" - 0, "утрималися" - 25.
  • "Батьківщина": "за" - 20, "не голосували" - 1.
  • Група "За майбутнє": "за" - 18, "утрималися" - 2.
  • "Голос": - "за" - 0, "утрималися" - 20.
  • Група "Довіра": "за" - 17.
  • позафракційні: - "за" - 19, "не голосували" - 1.

Після голосування Рада пішла на 20-хвилинну перерву.

"Уряду тісно. Хтось повинен піти!", - заявив Зеленський у своєму виступі перед парламентарями.

Сам Олексій Гончарук під час виступу пообіцяв, що в основних питаннях - подоланні корупції, земельній реформі, обраний ним курс обов'язково збережеться.

Профільний комітет Верховної Ради також порекомендував звільнити з посади Олексія Гончарука.


Гончарук
У Раді почалося позачергове засідання щодо "перезавантаження" Кабміну (ТРАНСЛЯЦІЯ)
04 березня 2020, 16:13
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »