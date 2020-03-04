Рада проголосувала за відставку прем'єра

Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку

Фото: скрін трансляції

Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку

За постанову, яку подав президент України Володимир Зеленський проголосували 353 депутати, передає RegioNews.

"Проти" не проголосував жоден депутат. Не голосували депутати фракцій "Євросолідарність" та "Голос".

По фракціях:

"Слуга народу": "за" - 240, "утрималися" - 4, "не голосували" - 1.

"Оппоплатформа": "за" - 39, "не голосували" - 4.

"Європейська солідарність": "за" - 0, "утрималися" - 25.

"Батьківщина": "за" - 20, "не голосували" - 1.

Група "За майбутнє": "за" - 18, "утрималися" - 2.

"Голос": - "за" - 0, "утрималися" - 20.

Група "Довіра": "за" - 17.

позафракційні: - "за" - 19, "не голосували" - 1.

Після голосування Рада пішла на 20-хвилинну перерву.

"Уряду тісно. Хтось повинен піти!", - заявив Зеленський у своєму виступі перед парламентарями.

Сам Олексій Гончарук під час виступу пообіцяв, що в основних питаннях - подоланні корупції, земельній реформі, обраний ним курс обов'язково збережеться.

Профільний комітет Верховної Ради також порекомендував звільнити з посади Олексія Гончарука.