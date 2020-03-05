Рада відмовилася братися за ряд законів Кабміну Гончарука, в тому числі і Трудовий кодекс

Парламент зняв з розгляду всі законопроекти колишнього уряду України, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту

Фото: twitter/verkhovna_rada

Парламент зняв з розгляду всі законопроекти колишнього уряду України, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на дані парламенту, серед законопроектів опинився і скандальний проект нового Трудового кодексу.

Згідно статусу документа, 4 березня він був відкликаний і знятий з розгляду. Той же статус значиться і у інших проектів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі парламенту.

Зазначимо, 3-4 березня Кабмін Олексія Гончарука вніс в Раду 15 проектів законів і постанов.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.