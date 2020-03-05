У крісло глави Міносвіти відібрали два кандидата - ЗМІ

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Народний депутат від партії "Слуга Народу" Юлія Гришина та президент Національної академії педнаук Василь Кремень були на співбесіді в Офісі президента щодо посади міністра освіти у науки

Фото: facebook/j.gryshyna

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Юлія Гришина та президент Національної академії педнаук Василь Кремень були на співбесіді в Офісі президента щодо посади міністра освіти у науки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду". Юлія Гришина – докторка юридичних наук, професорка Національного університету ім. Тараса Шевченка, є головою підкомітету з питань вищої освіти у ВР. Закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка. Також у 2016 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, але не пройшла, оскільки не набрала мінімального допустимого балу на іспиті, пише "Чесно". Її чоловік, який працює в Генеральній прокуратурі, може бути причетний до хабарництва, повідомляють "Наші гроші". На своїй сторінці у Facebook Гришина подякувала ексміністерці МОН Ганні Новосад та її команді за роботу. Василь Кремень – президент Національної академії педнаук з 1997 року. У 1999 – 2005 роках був міністром освіти і науки в урядах Ющенка, Кінаха та Януковича. У 2018 році аналітичний центр CEDOS проаналізував наукові статті співробітників академії та поставив під сумнів ступені, які присвоює ця структура. Нагадаємо, 4 березня Рада проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента. Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

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