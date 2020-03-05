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05 марта 2020, 16:23 7

Посольство США поздравило Дениса Шмыгаля с назначением на должность

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05 марта 2020, 16:23 7
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Дипломатическое представительство США поздравило нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с началом работы
Фото: Facebook
Дипломатическое представительство США поздравило нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с началом работы

Об этом сообщается в Twitter дипломатического представительства, передает RegioNews.

В посольстве США заявили, что надеются на тесное сотрудничество с новым премьер-министром и Кабмином.

"Мы приветствуем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров", - говорится в сообщении.

Также в посольстве поблагодарили бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и его команду за сотрудничество в течение последних 6 месяцев.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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