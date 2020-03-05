Депутати збирають підписи, щоб призначити Гришину міністеркою освіти

Народні депутати України збирають підписи за те, щоб міністерство освіти очолила Юлія Гришина

Фото: facebook/j.gryshyna

Народні депутати України збирають підписи за те, щоб міністерство освіти очолила Юлія Гришина

Про це виданню РБК-Україна розповів заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура, передає RegioNews.

Також Качура додав, що у фракції "Слуга народу" міністром освіти бачать саме Гришину.

"Фракція "Слуга народу" бачить доктора наук, колегу по парламенту Юлію Гришину новим міністром освіти. Зараз триває збір підписів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планує скликати в четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради з приводу генпрокурора.

Пізніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).