Депутати збирають підписи, щоб призначити Гришину міністеркою освіти
Народні депутати України збирають підписи за те, щоб міністерство освіти очолила Юлія Гришина
Народні депутати України збирають підписи за те, щоб міністерство освіти очолила Юлія Гришина
Про це виданню РБК-Україна розповів заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура, передає RegioNews.
Також Качура додав, що у фракції "Слуга народу" міністром освіти бачать саме Гришину.
"Фракція "Слуга народу" бачить доктора наук, колегу по парламенту Юлію Гришину новим міністром освіти. Зараз триває збір підписів", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" планує скликати в четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради з приводу генпрокурора.
Пізніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).
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