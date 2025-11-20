15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2025, 16:40

В Одесі суд приговорив групу вебкамщиць до умовного терміну і постановив знищити секс-іграшки та 57 фалоімітаторів

20 листопада 2025, 16:40
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В Одесі суд виніс несподіване рішення щодо групи вебкамщиць. Дівчата були засуджені до умовного терміну за участь у незаконній діяльності, а також зобов'язані знищити частину свого «професійного інвентарю»

Про це йдеться у рішенні суду, передає RegioNews.

Жінки повинні знищити:

  • 20 пристроїв для інтимних ігор;
  • 57 фалоімітаторів;
  • 5 батогів;
  • 2 кляпи;
  • 2 шкіряні маски.

Жінки визнали свою провину та висловили розкаяння. Вони не заперечували проти винесеного рішення і пообіцяли виконати постанову.

Це рішення викликало неоднозначну реакцію в соціальних мережах, де користувачі висловлюють подив і критику на рахунок такого рішення суду. Деякі вважають його надмірно суворим і запитують, чи не є це зайвим втручанням в особисте життя громадян. Інші підкреслюють, що це рішення має стати уроком для всіх, хто порушує закони, навіть у таких специфічних сферах діяльності.

Поки що не відомо, чи буде це рішення оскаржене в апеляційному порядку, але багато хто вже порівнює його з іншими резонансними судовими справами, намагаючись зрозуміти, які стандарти правосуддя діють в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Одеса порнографія
Житель Одещини, перебуваючи у СІЗО, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
20 листопада 2025, 14:55
В Одесі чоловік нещадно побив 67-річного батька
20 листопада 2025, 13:10
На Одещині до 13 років засудили хлопця, який убив матір та семирічну сестру
18 листопада 2025, 21:54
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »