В Одесі суд приговорив групу вебкамщиць до умовного терміну і постановив знищити секс-іграшки та 57 фалоімітаторів
В Одесі суд виніс несподіване рішення щодо групи вебкамщиць. Дівчата були засуджені до умовного терміну за участь у незаконній діяльності, а також зобов'язані знищити частину свого «професійного інвентарю»
Про це йдеться у рішенні суду, передає RegioNews.
Жінки повинні знищити:
- 20 пристроїв для інтимних ігор;
- 57 фалоімітаторів;
- 5 батогів;
- 2 кляпи;
- 2 шкіряні маски.
Жінки визнали свою провину та висловили розкаяння. Вони не заперечували проти винесеного рішення і пообіцяли виконати постанову.
Це рішення викликало неоднозначну реакцію в соціальних мережах, де користувачі висловлюють подив і критику на рахунок такого рішення суду. Деякі вважають його надмірно суворим і запитують, чи не є це зайвим втручанням в особисте життя громадян. Інші підкреслюють, що це рішення має стати уроком для всіх, хто порушує закони, навіть у таких специфічних сферах діяльності.
Поки що не відомо, чи буде це рішення оскаржене в апеляційному порядку, але багато хто вже порівнює його з іншими резонансними судовими справами, намагаючись зрозуміти, які стандарти правосуддя діють в Україні.