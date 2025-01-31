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31 січня 2025, 03:18

У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті

31 січня 2025, 03:18
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Фото: РБК-Україна
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Таке рішення ухвалила місцева влада

Про це повідомляє Київська міська рада, передає RegioNews.

Хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті та через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності. Також тепер рекомендують зупиняти роботу установ на одну хвилину.

Сповіщати пасажирів будуть також на рекламних носіях та через застосунок "Київ Цифровий". Слід нагадати, що хвилина мовчання на честь загиблих від російської агресії в Україні щоранку, о 9 годині

Нагадаємо, раніше у Рівному оштрафували водія, який проігнорував хвилину мовчання. Це сталося 27 січня. За сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Однак цей водій продовжив рух. Згодом його знайшли і оштрафували.

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