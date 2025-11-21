Ілюстративне фото

В Одесі судили двох чоловіків за зловживання впливом. Вони розробили схему для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що влітку обвинувачені дізнались про перебування чоловіка в ТЦК. Один із них написав йому в соцмережі та запропонував ухилитися від мобілізації. Зловмисники запропонували пакет документів по догляду за батьком за 8 тисяч доларів.

Чоловік далі спілкувався з ними вже під контролем правоохоронців. Він зустрівся зі зловмисниками та йому розповіли, що можуть подати всі документи від його імені для відстрочки від мобілізації. Тепер "послуги" вони оцінили в 11 тисяч доларів із авансом у 5 тисяч доларів.

На суді вони визнали провину. Відомо, що один із них є керівником ОСББ "Пространство", а інший зареєстрований як фізособа-підприємець. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 209 тисяч гривень (з кожного).

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.