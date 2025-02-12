У Києві під час хвилини мовчання транспорт не зупинятиметься

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Громадський транспорт у Києві під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання не зупинятиметься

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.

"Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) - не відповідає дійсності", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, в цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам'яті загиблих через російську агресію.

У разі повітряної тривоги водії спочатку ввімкнуть повідомлення про тривогу, а потім про хвилину мовчання.

Нагадаємо, в кінці січня столична влада ухвалила рішення оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті.

Раніше ми повідомляли,що в Рівному оштрафували водія, який проігнорував хвилину мовчання.