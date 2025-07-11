Удар БпЛА по Одесі: 9 постраждалих, більшість – у лікарні
У п'ятницю, 11 липня, близько 10:00 ранку російські війська завдали удару по Одесі ударними безпілотниками. Атака сталася посеред робочого дня, коли мешканці міста відпочивали на пляжах або перебували на роботі
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару постраждали щонайменше дев’ятеро людей. Сімох із них ушпиталили, ще двом надали медичну допомогу на місці.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок, станцію техобслуговування (СТО) та стайню.
На місці працюють рятувальники, медики та представники інших екстрених служб.
Нагадаємо, вранці 11 липня армія РФ атакувала Одесу дронами. Повідомлялося, що окупанти влучили у будівлю ТЦК. Наразі з'ясовуються масштаби пошкоджень.
Згодом у регіоні знову лунала повітряна тривога.