Одесу масово атакують ворожі дрони
Одесу прямо зараз масово атакують «Шахеди». Над містом піднімається дим
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інсайдер.
Перед цим в Одесі та Одеській області було оголошено повітряну тривогу.
У мережі публікують відео атаки безпілотників.
Нагадаємо, кілька днів тому Одеса зазнала чергової ворожої атаки.
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