Російська атака на Харків: уже 9 постраждалих, зруйновано поліклініку та пологовий
У результаті ранкової атаки російських дронів по Салтівському району Харкова зафіксовано значні руйнування та пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що росіяни влучили у чотириповерхову недіючу будівлю, стоматологічну поліклініку, а також у дах житлового будинку.
Серйозно пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та автомобіль.
Попередньо – 9 людей зазнали поранень.
За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих – 2 чоловіків і 7 жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Харків безпілотником типу "Шахед". Було відомо про трьох постраждалих.
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