Удар БпЛА по Одессе: 9 пострадавших, большинство – в больнице

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 11 июля, около 10:00 утра российские войска нанесли удар по Одессе ударными беспилотниками. Атака произошла посреди рабочего дня, когда жители города отдыхали на пляжах или находились на работе

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews .

По его словам, в результате удара пострадали по меньшей мере девять человек. Семь из них госпитализированы, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте.

Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилой дом, станция техобслуживания (СТО) и конюшня.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Напомним, утром 11 июля армия РФ атаковала Одессу дронами. Сообщалось, что кафиры попали в здание ТЦК. Выясняются масштабы повреждений.

Впоследствии в регионе снова звучала воздушная тревога.