Росіяни атакували дронами будівлю ТЦК в Одесі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одесса INFO.

У мережі опублікували фото, на якому видно, як над містом підіймається дим.

Раніше ми повідомляли, що Одесу масово атакують ворожі дрони. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.