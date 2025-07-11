На Одесу летить балістика, у місті знову оголосили повітряну тривогу
В Одесі знову оголосили повітряну тривогу. Сталося це на тлі повідомлень про те, що росіяни запустили балістичні ракети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одесса INFO.
Перед цим росіяни атакували будівлю ТЦК в Одесі.
У місті було чутно потужні вибухи.
Нагадаємо, вранці 11 липня армія РФ атакувала Одесу дронами.
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