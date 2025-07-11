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11 липня 2025, 09:05

Внаслідок російських обстрілів постраждали 14 мешканців Херсонщини

11 липня 2025, 09:05
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби окупаційна армія РФ атакувала понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 14 мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Велетенське, Вірівка, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Новоберислав, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Чарівне, Широка Балка, Янтарне та Золота Балка.

"Через російську агресію 14 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби окупанти били по житлових кварталах, пошкодили шість приватних будинків. Також загарбники понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.

Нагадаємо, у результаті ранкового удару російських дронів по Салтівському району Харкова зафіксовані пожежі. Дев'ять осіб постраждали, зруйновані поліклініка та пологовий будинок.

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