10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
06:10  11 липня
У Кропивницькому підліток впав із дамби на бетон
UA | RU
UA | RU
11 липня 2025, 09:14

Понад 100 обстрілів за добу на Сумщині: поранені мирні жителі

11 липня 2025, 09:14
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області, на жаль, є постраждалі мирні жителі. Так, у Садівській громаді поранено 2 місцеві жителі (1990 р.н. та 1991 р.н.).

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю;
  • у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

Повітряна тривога в області тривала 15 годин 12 хвилин.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак поранений цивільний.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Сумська область БПЛА атака пошкодження поранені цивільна інфраструктура
Внаслідок російських обстрілів постраждали 14 мешканців Херсонщини
11 липня 2025, 09:05
Російська атака на Харків: уже 9 постраждалих, зруйновано поліклініку та пологовий
11 липня 2025, 08:55
На Миколаївщині зенітники знищили 11 "шахедів", — ОВА
11 липня 2025, 08:30
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
На конференції з відновлення України у Римі виник глибокий розкол
11 липня 2025, 10:45
Росіяни атакували дронами будівлю ТЦК в Одесі
11 липня 2025, 10:33
ДБР проводить обшуки у колишнього міністра Кубракова — ЗМІ
11 липня 2025, 10:20
Командир військової частини у Чернігівській області завдав державі збитків на 25 млн грн
11 липня 2025, 10:18
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
11 липня 2025, 10:10
Одесу масово атакують ворожі дрони
11 липня 2025, 10:06
На Волині підліток кілька разів ударив ножем рідного батька
11 липня 2025, 09:55
Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 7 і поранили 9 мирних мешканців
11 липня 2025, 09:45
У Рівному нетверезий чоловік приїхав забирати з поліції дружину, яка втекла після ДТП
11 липня 2025, 09:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »