Понад 100 обстрілів за добу на Сумщині: поранені мирні жителі
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області, на жаль, є постраждалі мирні жителі. Так, у Садівській громаді поранено 2 місцеві жителі (1990 р.н. та 1991 р.н.).
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю;
- у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин 12 хвилин.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак поранений цивільний.