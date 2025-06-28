В Одесі внаслідок удару "Шахеда" загинула вчителька та її чоловік

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В Одесі внаслідок нічної атаки РФ загинула вчителька Михайлівського ліцею Катерина Борсинська та її чоловік Валентин

Як передає RegioNews, про це повідомив у Телеграмі міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин", - йдеться у повідомлення

Висловлюємо щирі співчуття рідним і друзям загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Одесі.