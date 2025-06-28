В Одессе в результате удара "Шахеда" погибла учительница и ее муж
В Одессе в результате ночной атаки РФ погибла учительница Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин
Как передает RegioNews, об этом сообщил в Телеграмме городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"В результате вражеских обстрелов погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин", - говорится в сообщении
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших.
Напомним, в ночь на 28 июня "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе.
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