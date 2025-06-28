В Одесі різко зросла кількість поранених після нічної атаки росіян

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Кількість постраждалих внаслідок удару російського «Шахеда» по житловому будинку збільшилася до 14 осіб

Про це повідомив у Телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти", - написав він.

Станом на ранок 28 червня на стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно.

"Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - додав Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку.