В Одесі різко зросла кількість поранених після нічної атаки росіян
Кількість постраждалих внаслідок удару російського «Шахеда» по житловому будинку збільшилася до 14 осіб
Про це повідомив у Телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти", - написав він.
Станом на ранок 28 червня на стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно.
"Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - додав Кіпер.
Нагадаємо, в Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку.
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