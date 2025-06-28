В Одесі "Шахед" влучив у багатоповерхівку

фото: Суспільне Одеса

Армія РФ у ніч на 28 червня атакувала Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Одеса.

Відомо, що дрон вдарив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. З багатоповерхівки евакуйовано 5 осіб, серед них - дитина.

Після гасіння пожежі на місці влучання рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя.

До медичних закладів госпіталізували двоє постраждалих дітей і четверо дорослих.

Нагадаємо, 20 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Одесі.