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27 червня 2025, 20:27

Стрілянина в центрі Одеси: 25-річному хлопцю вистрілили в потилицю, триває план "Перехоплення"

27 червня 2025, 20:27
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фото: ілюстративне
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У центрі Одеси невідомі вистрілили 25-річному хлопцю в потилицю

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У самому центрі Одеси 27 червня сталася стрілянина, внаслідок якої серйозно постраждав 25-річний хлопець. За попередньою інформацією, невідомі особи підступно вистрілили йому в потилицю. Постраждалого у критичному стані госпіталізували до лікарні. Його стан медики оцінюють як важкий.

Інцидент трапився просто на вулиці, тож на місце події оперативно прибули працівники поліції, слідчо-оперативна група та карета "швидкої". Правоохоронці одразу ввели в дію план "Перехоплення" для затримання нападників, які, за словами очевидців, швидко зникли з місця злочину.

Обставини події наразі з'ясовують. Камери відеоспостереження, встановлені в районі, де пролунали постріли, перевіряють на наявність важливих доказів. Поліція опитує свідків, збирає інформацію про можливі мотиви нападу.

Раніше повідомлялося, у Вінниці 16-річний підліток влаштував стрілянину в супермаркеті.

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