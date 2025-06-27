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27 червня 2025, 17:46

В Одесі ділок за хабар намагався отримати дані про секретні розробки ЗСУ

27 червня 2025, 17:46
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Фото: СБУ
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В Одесі затримали чоловіка, який запропонував хабар інженеру місцевого заводу. За гроші він хотів дізнатися про розробки для Міноборони України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали представника приватної компанії в Одесі. Відомо, що він за хабар сподівався отримати засекречену документацію з авіаційних розробок. Як з'ясували правоохоронці, йдеться про закриті відомості з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.

Ділок запропонував хабар інженеру місцевого заводу, що здійснює дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міноборони України. Затримали його "на гарячому" в момент передачі грошей.

Тепер йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала військового, який передавав дані росіянам. Зокрема, він повинен був зібрати точні координати підрозділу, що охороняє комплекси "Нептун", які контролюють акваторію Чорного моря.

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