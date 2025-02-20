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20 лютого 2025, 07:47

Мер Одеси оприлюднив наслідки вечірньої атаки БпЛА на місто

20 лютого 2025, 07:47
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фото: Telegram/Геннадій Труханов
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Ввечері 19 лютого росіяни знову атакували безпілотниками Одесу. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає RegioNews.

За його словами, пошкоджено тепломагістраль, в частини абонентів відключено опалення.

"Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунальні служби - до ліквідації наслідків атаки", - зазначив Труханов.

Окрім того, як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості.

Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів.

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого росіяни атакували Україні 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.

В Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Згодом ввечері окупанти знову масовано атакували дронами Одесу.

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