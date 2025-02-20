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20 февраля 2025, 07:47

Мэр Одессы обнародовал последствия вечерней атаки БпЛА на город

20 февраля 2025, 07:47
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фото: Telegram/Геннадий Труханов
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Вечером 19 февраля россияне снова атаковали беспилотниками Одессу. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает RegioNews.

По его словам, повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление.

"По окончании работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы. А коммунальные службы – к ликвидации последствий атаки", – отметил Труханов.

Кроме того, как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате удара возникли пожары на крыше общепита и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас 89500 абонентов.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украине 167 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.

В Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека, среди них - ребенок. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

Вечером оккупанты снова массированно атаковали дронами Одессу.

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