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Російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

Через обстріл без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - більш ніж 500 будинків.

Труханов також повідомив, що внаслідок ворожої атаки, отримали суттєві пошкодження дитяча поліклініка і дитсадок.

"Один із найбільших районів нашого міста, більш 250 тисяч мешканців, 500 багатоповерхівок залишилися без опалення і без світла на цей час", - зазначив мер Одеси, наголосивши, що ситуація з теплопостачанням дуже складна.

Наразі відомо про одного постраждалого. Йому надають допомогу в лікарні.

Тим часом місцева влада розгортає намети обігріву та пункти незламності. У Київському районі Одеси заклади освіти, де немає електрики і тепла, перейдуть на онлайн навчання.

Нагадаємо, також російські окупанти атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками у ніч проти 17 лютого. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях.