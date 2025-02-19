19:58  18 лютого
Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК
18:42  18 лютого
На Закарпатті знайшли жінку, яка п'ять днів у легкому одязі блукала лісом
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 07:02

Ворог завдав ударів по густонаселеному району Одеси: сотні будинків без світла і опалення

19 лютого 2025, 07:02
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/gtrukhanov
Читайте также
на русском языке

Російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

Через обстріл без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - більш ніж 500 будинків.

Труханов також повідомив, що внаслідок ворожої атаки, отримали суттєві пошкодження дитяча поліклініка і дитсадок.

"Один із найбільших районів нашого міста, більш 250 тисяч мешканців, 500 багатоповерхівок залишилися без опалення і без світла на цей час", - зазначив мер Одеси, наголосивши, що ситуація з теплопостачанням дуже складна.

Наразі відомо про одного постраждалого. Йому надають допомогу в лікарні.

Тим часом місцева влада розгортає намети обігріву та пункти незламності. У Київському районі Одеси заклади освіти, де немає електрики і тепла, перейдуть на онлайн навчання.

Нагадаємо, також російські окупанти атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками у ніч проти 17 лютого. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях.

війна Одеса обстріл опалення Труханов Геннадій Леонідович відключення світла
В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 19 лютого
18 лютого 2025, 17:53
Біля Херсона окупанти атакували безпілотником чоловіка: медики борються за його життя
18 лютого 2025, 16:35
На Запоріжжі росіяни вдарили дроном по цивільній автівці
18 лютого 2025, 16:10
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі
19 лютого 2025, 07:20
Росія тримає в Чорному морі носій "Калібрів"
19 лютого 2025, 07:06
Прикордонники показали, як уразили позиції окупантів на Сумщині
19 лютого 2025, 06:43
У Києві член ВЛК за 2000 доларів "малював" діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій
19 лютого 2025, 05:46
В України сьогодні є реальний шанс стати лідером Європи
19 лютого 2025, 05:20
На кордоні на Львівщині вилучили 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів
19 лютого 2025, 04:48
На Чернігівщині ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів
19 лютого 2025, 04:19
Збив поліцейського на авто: на Львівщині депутат, якого викрили на відкатах, намагався втекти від поліції
19 лютого 2025, 03:51
На Буковині біля кордону з Румунією затримали чоловіків у "плащах-невидимках"
19 лютого 2025, 03:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »