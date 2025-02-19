Росія запустила по Україні 167 безпілотників: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 лютого росіяни атакували Україні 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БПЛА типу Шахед та безпілотників інших типів у 14 областях.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.