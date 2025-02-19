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19 лютого 2025, 10:26

Зеленський відреагував на удар по Одесі: що сказав Президент

19 лютого 2025, 10:26
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фото: Telegram / Геннадій Труханов
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В Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, атака відбулась після того, як російські представники "брехали, що не завдають ударів по енергетиці".

"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", - наголосив глава держави.

Щонайменше 160 тисяч одеситів без тепла та електропостачання. Без опалення й світла також залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень.

Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні, зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого росіяни атакували Україні 167-ма ударними БПЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив дві балістичні ракети.

В Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників постраждали четверо людей, серед них - дитина. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

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