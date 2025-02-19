Окупанти атакують Одесу дронами: половина міста без світла та опалення
В Одесі у багатьох жителів зникає світло під час повітряної тривоги. Окупанти атакують місто дронами
Про це повідомляють у місцевих пабліках, передає RegioNews.
Приблизно о 20:28 в Одесі оголосили небезпеку через російські дрони. Згодом у місті пролунали вибухи. У соцмережах публікували відео, де можна побачити в небі роботу ППО.
Стало відомо, що через ворожу атаку Одеса частково залишилась без світла та опалення.
Нагадаємо, що в ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176 дронами. Сили ППО збили 103 дрони. Тоді через ворожу атаку постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.
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