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19 лютого 2025, 21:15

Окупанти атакують Одесу дронами: половина міста без світла та опалення

19 лютого 2025, 21:15
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Фото: Радіо свобода
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В Одесі у багатьох жителів зникає світло під час повітряної тривоги. Окупанти атакують місто дронами

Про це повідомляють у місцевих пабліках, передає RegioNews.

Приблизно о 20:28 в Одесі оголосили небезпеку через російські дрони. Згодом у місті пролунали вибухи. У соцмережах публікували відео, де можна побачити в небі роботу ППО.

Стало відомо, що через ворожу атаку Одеса частково залишилась без світла та опалення.

Нагадаємо, що в ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176 дронами. Сили ППО збили 103 дрони. Тоді через ворожу атаку постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

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