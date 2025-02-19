Фото: Радіо свобода

В Одесі у багатьох жителів зникає світло під час повітряної тривоги. Окупанти атакують місто дронами

Про це повідомляють у місцевих пабліках, передає RegioNews.

Приблизно о 20:28 в Одесі оголосили небезпеку через російські дрони. Згодом у місті пролунали вибухи. У соцмережах публікували відео, де можна побачити в небі роботу ППО.

Стало відомо, що через ворожу атаку Одеса частково залишилась без світла та опалення.

Нагадаємо, що в ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176 дронами. Сили ППО збили 103 дрони. Тоді через ворожу атаку постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.