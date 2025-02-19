Удар по Одесі: постраждали четверо людей, серед них - дитина
В Одесі четверо людей постраждали внаслідок атаки російських ударних безпілотників. Усі госпіталізовані
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, російські війська масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Над знищенням ворожих цілей працювали сили протиповітряної оборони.
Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.
Також через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.
У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Відкриті пункти незламності.
На місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.
Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.