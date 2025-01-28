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28 січня 2025, 12:35

В Одесі чоловік на вулиці продавав боєприпаси

28 січня 2025, 12:35
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фото: Національна поліція
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У місті Одеса правоохоронці затримали чоловіка, який продав на вулиці гранати і тротилові шашки. Йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці зафіксували, як чоловік зустрівся на одній із вулиць Одеси з клієнтом і продав йому 17 корпусів гранат різної модифікації, 15 запалів та 2 рукоятки до гранат, 3 тротилові шашки загальною вагою 1000 грамів і промислову запальну трубку.

Фігуранту повідомили про підозру. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Нагадаємо, в Запорізькій області судитимуть кримінального авторитета з 90-х. Йому інкримінують розповсюдження наркотиків.

Раніше в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який продавав гранати Ф-1.

Нагадаємо, в Дніпрі викрили афериста, який продавав для фронту неіснуючі автомобілі. Зловмисник викрав у потерпілих близько 160 тисяч гривень.

Одеса Одеська область Боєприпаси торгівля зброєю відповідальність затримання
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