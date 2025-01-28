В Одесі чоловік на вулиці продавав боєприпаси

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У місті Одеса правоохоронці затримали чоловіка, який продав на вулиці гранати і тротилові шашки. Йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці зафіксували, як чоловік зустрівся на одній із вулиць Одеси з клієнтом і продав йому 17 корпусів гранат різної модифікації, 15 запалів та 2 рукоятки до гранат, 3 тротилові шашки загальною вагою 1000 грамів і промислову запальну трубку.

Фігуранту повідомили про підозру. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

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